***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.01.2021 16:23
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.01.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A Grubu hisseler Almanya için %5 stopaj oranı üzerinden hesaplanmıştır
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPOLT00021 Peşin 2,0096428 200,96428 5 1,9091606 190,91606
B Grubu, POLTK, TREPOLT00013 Peşin 2,0096428 200,96428 15 1,7081963 170,81963
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
12.01.2021 31.03.2021 12.01.2021 31.03.2021
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPOLT00021 0 0
B Grubu, POLTK, TREPOLT00013 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK 6 Kar Dağıtımı.pdf
EK: 2 Politeknik 30.09.2020 Kar Dağıtımı Tablosu Genel Kurul Onaylı - Revize.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.10.2019/30.09.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 750.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 17.865.996 17.933.236,09
4. Vergiler ( - ) -4.254.892 -4.483.107,88
5. Net Dönem Kârı 13.611.104 13.450.128,21
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.611.104 13.450.128,21
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.352.678,59 8.352.678,59
* Nakit 8.352.678,59 8.352.678,59
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 816.517,86 816.517,86
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 4.441.907,55 4.441.907,55
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 286.374,11 1,91 191
B Grubu 6.149.507,16 1,71 171
TOPLAM 6.435.881,27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901554
BIST