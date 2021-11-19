***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 19.11.2021 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu kararı ileŞirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve "AMAÇ VE KONU" başlıklı 3. Maddesinin, "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4. Maddesinin, "ŞİRKETİN SÜRESİ" başlıklı 5.maddesinin, "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU" başlıklı 8. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 9. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ" başlıklı 11. Maddesinin, "İLAN" başlıklı 15. Maddesinin, "HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ" başlıklı 16. Maddesinin ve "ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ" başlıklı 19. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından uygunluk ve izin alınarak, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Ekte yer alan Esas Sözleşme değişiklik tasarısına uygunluk almak için 19.11.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 POLTK Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978833BIST