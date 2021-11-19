***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.11.2021 19:24
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.11.2021 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve "AMAÇ VE KONU" başlıklı 3. Maddesinin, "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4. Maddesinin, "ŞİRKETİN SÜRESİ" başlıklı 5.maddesinin, "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU" başlıklı 8. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 9. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ" başlıklı 11. Maddesinin, "İLAN" başlıklı 15. Maddesinin, "HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ" başlıklı 16. Maddesinin ve "ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ" başlıklı 19. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından uygunluk ve izin alınarak, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ekte yer alan Esas Sözleşme değişiklik tasarısına uygunluk almak için 19.11.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 POLTK Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978833
BIST