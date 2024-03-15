***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2024 18:15
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/03/2024 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilen mevcut 20.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000.-TL'ye artırılarak geçerlilik süresinin ise 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadiline,
Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, söz konusu esas sözleşme tadilinin, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı Tadil Metni.pdf
EK: 2 Notification Regarding Authorized Capital_Amendment Text.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259302
BIST