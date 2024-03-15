***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/03/2024 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilen mevcut 20.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000.-TL'ye artırılarak geçerlilik süresinin ise 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadiline,Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, söz konusu esas sözleşme tadilinin, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı Tadil Metni.pdfEK: 2 Notification Regarding Authorized Capital_Amendment Text.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259302BIST