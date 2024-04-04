***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.04.2024 18:18
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.03.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.04.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin başlıklı 6. Maddesinde belirtilen mevcut 20.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000.-TL'ye artırılarak geçerlilik süresinin ise 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin tadil başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-52221 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize ulaşmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin tasvibine sunulacaktır. "Sermaye ve Paylar"
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Mühürlü Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267538
BIST