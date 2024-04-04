***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.03.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.04.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin başlıklı 6. Maddesinde belirtilen mevcut 20.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000.-TL'ye artırılarak geçerlilik süresinin ise 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin tadil başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-52221 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize ulaşmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin tasvibine sunulacaktır. "Sermaye ve Paylar"Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Mühürlü Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267538BIST