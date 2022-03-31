***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri
31.03.2022 20:00
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )
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Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası bulunmamakta olup, bu konudaki Şirket uygulamaları yürürlükteki İş Kanunu düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmekte ve çalışanların haklarının korunmasına azami önem gösterilmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İnsan Kaynakları Yöneticisi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
hrturkey@coventya.com Tel: 0 (216) 5140275 / yatirimciiliskileri@pm.com.tr Tel: 0 (216) 5140275
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışan Temsilci Grubu
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Şirketimizde halefiyet programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları ile yakın iş birliği yapmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bulunmamaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Çalışanlara yönelik düzenli olarak çevresel, so mücadele için alınan önlemler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için düzenli eğitimler verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014774
BIST