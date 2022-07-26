***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebinde bulunulmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039998Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal PolitikalarBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/10117821.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı1.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği1.6. Kar Payı HakkıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu?nun 1 Ekim 2021 ? 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddine geçilmiştir. Yönetim Kurulu?nun 1 Ekim 2021 ? 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının dağıtım önerisine dair aldığı 29.06.2022 tarih ve 13 numaralı karar Sn. Nursen Sipahi tarafından okundu. Yönetim Kurulu kararı müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Tuncay Güneş tarafından ?sermaye artırmayı düşünüyor musunuz? sorusu yöneltilmiştir. Bu soru Sn. Fırat Korkunç tarafından, ?gündemde sermaye artırımı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu bu doğrultuda bir karar aldığı takdirde KAP?ta bilgi verilecektir.? şeklinde yanıtlanmıştır. Yapılan oylama sonucunda kâr payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinden 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047758Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı26/07/2022 0 % 80,31 % 0 % 80,31 Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Toplantı Dokümanl 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047833BIST