***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
26.07.2022 18:10
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039998
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011782
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
-
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu?nun 1 Ekim 2021 ? 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddine geçilmiştir. Yönetim Kurulu?nun 1 Ekim 2021 ? 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının dağıtım önerisine dair aldığı 29.06.2022 tarih ve 13 numaralı karar Sn. Nursen Sipahi tarafından okundu. Yönetim Kurulu kararı müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Tuncay Güneş tarafından ?sermaye artırmayı düşünüyor musunuz? sorusu yöneltilmiştir. Bu soru Sn. Fırat Korkunç tarafından, ?gündemde sermaye artırımı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu bu doğrultuda bir karar aldığı takdirde KAP?ta bilgi verilecektir.? şeklinde yanıtlanmıştır. Yapılan oylama sonucunda kâr payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinden 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047758
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26/07/2022 0 % 80,31 % 0 % 80,31 Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Toplantı Dokümanl 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047758
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047833
BIST