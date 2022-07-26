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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

26.07.2022 17:22
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurul


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
21.03.2022 tarihli 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin Genel Kurul kararı ile John Edward CAPPS, Sn.Carey James DORMAN ve Sn.Denis Peter BRAUER'in 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, diğer üyeler Alp Çelikbilek ile Abdurrahman Özciğer'in kalan görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir. 21.03.2022 tarihli ve 9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile John Edward CAPPS’in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına, Carey James DORMAN’ın 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına, her ikisinin müşterek imzası ile her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden ötürü Şirketi en geniş şekilde her konuda parasal sınır olmaksızın her konuda temsile yetkili olmalarına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun 30.06.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Alp Çelikbilek, Komite üyesi Abdurrahman Özciğer, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Abdurrahman Özciğer, Komite üyesi Alp Çelikbilek, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Alp Çelikbilek, Komite üyesi Abdurrahman Özciğer seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Komiteleri’nin çalışma esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Yönetim Kurulu ve Komiteler başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
John Edward CAPPS



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047808


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