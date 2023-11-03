***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliYönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Alp Çelikbilek Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Abdurrahman Özciğer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Alp Çelikbilek Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Abdurrahman Özciğer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Abdurrahman Özciğer Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Alp Çelikbilek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Vural Hazır Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Vural Hazır Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Nazlı Şener Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi İlksen Kavlak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213956BIST