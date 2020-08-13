***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.08.2020 08:29
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 12.08.2020 tarih ve 2357 sayılı yazısındaki talep üzerine, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868501
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
0
En Düşük
0
18:057,3212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3372
En Düşük
7,3122
18:058,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6840
En Düşük
8,6148
18:05455,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,02
|Açılış
|: 454,80
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|IDGYO
|4,61
|22.645.629
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|KERVT
|5,04
|47.124.983
|% 0,00
|
|SASA
|13,46
|209.714.059
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|IDGYO
|4,61
|22.645.629
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|KERVT
|5,04
|47.124.983
|% 0,00
|
|SASA
|13,46
|209.714.059
|% 0,00
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3174
|7,3212
|% -0,17
|
|Euro
|8,6619
|8,6725
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,5536
|9,6015
|% 0,27
|
|Frank
|8,0232
|8,0715
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9479
|1,9576
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|15,50
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
-
17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
-
17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
-
17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem