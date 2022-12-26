***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.12.2022 21:43
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 26.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13722 sayılı yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren önemli bir olay tarafımızca bilinmemektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089972
BIST
18:055.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 49,30
|Açılış
|: 5.517
|
|Önceki Kapanış
|: 5.455
|
5.549
En Düşük
5.480
18:0518,6644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7022
En Düşük
18,6523
18:0519,9178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0495
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9178
En Düşük
19,8524
18:051.079,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.079,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.081,77
En Düşük
1.078,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|13,31
|10.487.189
|% 10,00
|
|YESIL
|5,39
|57.587.068
|% 10,00
|
|NATEN
|201,30
|86.493.575
|% 10,00
|
|BRKVY
|30,36
|4.500.870
|% 10,00
|
|CMBTN
|574,30
|54.915.420
|% 10,00
|
|IMASM
|270,00
|61.443.365
|% -10,00
|
|UZERB
|170,10
|2.145.575
|% -10,00
|
|KONTR
|153,10
|359.640.792
|% -8,54
|
|OZSUB
|20,82
|69.267.642
|% -8,12
|
|ALFAS
|298,20
|427.139.910
|% -6,64
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|THYAO
|145,00
|6.301.883.747
|% 2,26
|
|ASELS
|59,20
|4.652.320.500
|% 2,07
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|YKBNK
|12,10
|2.786.528.921
|% -0,08
|
|DOHOL
|10,55
|2.230.419.944
|% 5,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6559
|18,6575
|% -0,03
|
|Euro
|19,8411
|19,8943
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,4481
|22,5607
|% 0,07
|
|Frank
|19,9596
|20,0798
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9494
|4,9742
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.799
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|0,89
|
|Cumhuriyet
|7.285
|7.395
|5,00
|
|Tam
|7.321
|7.372
|54,00
|
|Yarım
|3.545
|3.610
|32,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,01
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EUYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 077 adet işlem
-
17:57PAMEL
Yüzde 4.33 oranında artışla 248.00 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 998 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 65 artarak (% 1.16 ) 4, 861
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, PENTA, TERA, UMPAS, VKING, YESIL, BRKO, CMBTN, ADEL, YYAPI
-
17:56
ADEL, PSDTC, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında