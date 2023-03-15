***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.03.2023 22:21
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 15.03.2023 tarih ve E-18454353-100.06-15843 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren önemli bir olay tarafımızca bilinmemektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125350
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0519,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,0765
En Düşük
18,8381
18:0520,1323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0464
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1343
En Düşük
19,9547
18:051.172,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.172,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.176,73
En Düşük
1.162,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9846
|19,0101
|% 0,10
|
|Euro
|20,0805
|20,1323
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,8262
|22,9407
|% -0,00
|
|Frank
|20,2614
|20,3834
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.172
|1.172
|0,85
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.895
|7.979
|14,00
|
|Yarım
|3.857
|3.904
|6,00
|
|Çeyrek
|1.929
|1.952
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|0,01
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|-0,16
|