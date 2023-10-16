***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.10.2023 16:57
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 16.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20647 sayılı yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren önemli bir olay tarafımızca bilinmemektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206840
BIST
'
18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -178,74
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0143
|Açılış
|: 27,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,8832
En Düşük
27,8096
18:0529,5055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0751
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5055
En Düşük
29,3805
18:051.719,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.720,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.721,24
En Düşük
1.716,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
|
|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8028
|27,8373
|% 0,01
|
|Euro
|29,3864
|29,4392
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,9052
|34,0752
|% 0,09
|
|Frank
|30,7864
|30,9718
|% 0,05
|
|Riyal
|7,3953
|7,4324
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-12,87
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,50
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.692
|265,00
|
|Yarım
|5.812
|5.868
|133,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.934
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
|