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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

06.02.2024 09:04
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul tarafından 05.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23598 sayılı yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirrketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren önemli bir olay tarafımızca bilinmemektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247010


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