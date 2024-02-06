***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.02.2024 09:04
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 05.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23598 sayılı yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirrketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren önemli bir olay tarafımızca bilinmemektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247010
BIST
'
10:278.846
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 69,09
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.802
En Yüksek
8.852
10:2730,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0161
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,7999
En Düşük
30,3965
10:2732,9202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0608
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,1326
En Düşük
32,6721
10:271.993,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.993,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TETMT
|7.895,00
|3.450.115
|% 10,00
|
|MARKA
|73,80
|2.382.264
|% 9,99
|
|DOFER
|55,05
|125.615.625
|% 9,99
|
|REEDR
|37,90
|56.061.794
|% 9,98
|
|KARYE
|46,10
|60.916.098
|% 9,97
|
|UFUK
|126,10
|624.074
|% -4,18
|
|PEKGY
|36,00
|40.194.829
|% -3,69
|
|BURVA
|133,60
|7.598.041
|% -3,12
|
|AVTUR
|9,28
|6.339.233
|% -3,03
|
|ATAGY
|10,10
|1.385.883
|% -2,60
|
|THYAO
|290,75
|2.211.729.706
|% 0,52
|
|ZOREN
|5,07
|968.154.137
|% 7,19
|
|AKBNK
|40,68
|799.335.280
|% 1,14
|
|BINHO
|647,50
|740.319.446
|% 4,02
|
|MIATK
|53,15
|701.147.632
|% 6,90
|
|ZOREN
|5,07
|968.154.137
|% 7,19
|
|YKBNK
|22,90
|625.198.032
|% 0,97
|
|VESBE
|19,87
|507.995.418
|% 9,18
|
|TSPOR
|1,63
|40.964.518
|% -0,61
|
|EKGYO
|10,22
|241.706.299
|% 0,49
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5669
|30,5731
|% 0,06
|
|Euro
|32,9091
|32,9217
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,2714
|38,4634
|% 0,20
|
|Frank
|35,0166
|35,2275
|% 0,16
|
|Riyal
|8,1263
|8,1671
|% 0,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|903,88
|905,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,53
|965,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,06
|2.027,41
|% 0,66
|