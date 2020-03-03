***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
03.03.2020 17:01
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
-
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02.08.2019
Davanın Konusu
Maddi Manevi Tazminat
Karşı Taraf(lar)
Diane Bennett - Karen Ollhoff - Travelers Property Causalty Insurance Company
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Amerika Birleşik Devletleri - Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi, Dosya N 2019CV000399
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimize karşı, Daniel J. OLLHOFF murisleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi'nin 2019CV000399 numaralı dosyasıyla, dava değeri belirtilmeyen, maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderlerinin tahsili talepli dava ile ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823940
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0574
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0314
18:056,8060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0541
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,7498
18:05320,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 6,74
|Açılış
|: 320,75
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
321,50
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7897
|7,8288
|% -0,65
|
|Frank
|6,3480
|6,3862
|% -0,63
|
|Riyal
|1,6176
|1,6258
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|50,41
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,98
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,26
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,08
|
|B. Petrol
|53,05
|53,05
|1,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHLGM
Yüzde 7.81 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 619, 622 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4030, 25 artarak (% 3.16 ) 131, 601
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, IHLGM, ODAS
-
17:58XU100
Endeks 110, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 9, 017.00 milyon TL de
-
17:58NUHCM
Yüzde 9.87 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 392, 717 adet işlem