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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

03.03.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
-
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02.08.2019
Davanın Konusu
Maddi Manevi Tazminat
Karşı Taraf(lar)
Diane Bennett - Karen Ollhoff - Travelers Property Causalty Insurance Company
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Amerika Birleşik Devletleri - Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi, Dosya N 2019CV000399
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimize karşı, Daniel  J. OLLHOFF murisleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri  Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi'nin 2019CV000399 numaralı dosyasıyla, dava değeri belirtilmeyen, maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderlerinin tahsili  talepli dava ile ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823940


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Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
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