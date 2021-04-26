***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
26.04.2021 08:36
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
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Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02.08.2019
Davanın Konusu
Maddi Manevi Tazminat
Karşı Taraf(lar)
Diane Bennett - Karen Ollhoff - Travelers Property Causalty Insurance Company
Davanın Tutarı
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Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
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İlgili Mahkeme ve Dosya No
Amerika Birleşik Devletleri - Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi, Dosya N 2019CV000399
Davanın Duruşma Tarihi
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Alınan Karar
150.000 ABD Doları üzerinden uzlaşmaya varılarak dava sonuçlanmıştır.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
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Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
390.400 TÜRK LİRASI
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Şirketimize karşı, Daniel J. OLLHOFF murisleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Eyaleti-Marathon Bölge Mahkemesi'nde 2019CV000399 dosya numarasıyla, maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderlerinin tahsili talebiyle açılmış olan davaya son durum 04.05.2020 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu davada Şirketimiz ile davacı taraflar ve yasal temsilcileri arasında uzlaşma sağlanmış olup, dava sonlandırılmıştır. Şirketimiz bu uzlaşma kapsamında davacı taraflar ve yasal temsilcilerine toplam 150.000 (Yüz elli bin) Amerikan Doları ödeme yapmış, bunun neticesinde davacı taraflar tüm hukuki taleplerinden vazgeçmişlerdir.
Şirketimizin kamuya açıklanan 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolarında bu dava için ayrılmış olan karşılık tutarı 390.400 (Üç yüz doksan bin) Türk Lirası'dır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930783
BIST