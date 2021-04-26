***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma TarihiDavanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi02.08.2019Davanın KonusuMaddi Manevi TazminatKarşı Taraf(lar)Diane Bennett - Karen Ollhoff - Travelers Property Causalty Insurance CompanyDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoAmerika Birleşik Devletleri - Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi, Dosya N 2019CV000399Davanın Duruşma TarihiAlınan Karar150.000 ABD Doları üzerinden uzlaşmaya varılarak dava sonuçlanmıştır.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı390.400 TÜRK LİRASIOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimize karşı, Daniel J. OLLHOFF murisleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Eyaleti-Marathon Bölge Mahkemesi'nde 2019CV000399 dosya numarasıyla, maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderlerinin tahsili talebiyle açılmış olan davaya son durum 04.05.2020 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Söz konusu davada Şirketimiz ile davacı taraflar ve yasal temsilcileri arasında uzlaşma sağlanmış olup, dava sonlandırılmıştır. Şirketimiz bu uzlaşma kapsamında davacı taraflar ve yasal temsilcilerine toplam 150.000 (Yüz elli bin) Amerikan Doları ödeme yapmış, bunun neticesinde davacı taraflar tüm hukuki taleplerinden vazgeçmişlerdir.Şirketimizin kamuya açıklanan 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolarında bu dava için ayrılmış olan karşılık tutarı 390.400 (Üç yüz doksan bin) Türk Lirası'dır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930783BIST