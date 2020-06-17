***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Şirketimizin piyasa danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşma yapılmış olup, Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851609BIST