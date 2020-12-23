***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin genel müdürlük görevini Sayın Can Akyıl ile birlikte yürütmekte olan Sayın İsmail Ayan'ın bu görevi 31.12.2020 tarihi itibariyle tarafların ortak kararı ile son bulacaktır. Bu tarihten itibaren şirketimiz genel müdürlük görevi, Sayın Can Akyıltarafından yürütülecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894446BIST