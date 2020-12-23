***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 14:51
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin genel müdürlük görevini Sayın Can Akyıl ile birlikte yürütmekte olan Sayın İsmail Ayan'ın bu görevi 31.12.2020 tarihi itibariyle tarafların ortak kararı ile son bulacaktır. Bu tarihten itibaren şirketimiz genel müdürlük görevi, Sayın Can Akyıl
tarafından yürütülecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894446
BIST
15:401.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,62
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:407,6452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0141
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
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7,6763
En Düşük
7,6196
15:409,3217
En Yüksek
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|| 0,0096
|Açılış
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|Açılış
|: 457,33
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|Önceki Kapanış
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460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:40
|HATEK
|15,29
|36.636.218
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|383.569.534
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.853.743
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.494.648
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.557.845
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,53
|1.257.566.698
|% 6,25
|
|GARAN
|9,99
|1.116.707.987
|% -0,50
|
|TSKB
|1,87
|804.294.946
|% 1,08
|
|KARTN
|2.465,20
|683.909.937
|% 1,22
|
|PETKM
|4,95
|682.124.575
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,53
|1.257.566.698
|% 6,25
|
|TSKB
|1,87
|804.294.946
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,18
|545.774.558
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,49
|413.848.062
|% 3,75
|
|PETKM
|4,95
|682.124.575
|% 1,43
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6411
|7,6452
|% -0,18
|
|Euro
|9,3134
|9,3217
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2293
|10,2806
|% 0,29
|
|Frank
|8,5511
|8,6027
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0308
|2,0410
|% -0,20
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,71
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|-26,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-27,63
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-13,37
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|50,20
|50,20
|0,12
|