***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 16:10
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.01.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901552
BIST
16:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,80
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:057,4889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:059,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0098
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:05447,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,23
|Açılış
|: 447,22
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KLMSN
|19,69
|135.819.540
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.723.004
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|16.042.863
|% 9,99
|
|YAPRK
|97,40
|34.041.347
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.230,00
|231.735.245
|% -7,13
|
|SISE
|7,58
|2.839.307.169
|% 3,84
|
|TSKB
|1,93
|1.675.095.614
|% 6,63
|
|THYAO
|12,93
|1.022.673.859
|% 1,81
|
|GARAN
|10,54
|931.486.905
|% 0,38
|
|KOZAL
|118,70
|916.586.091
|% -1,17
|
|TSKB
|1,93
|1.675.095.614
|% 6,63
|
|SISE
|7,58
|2.839.307.169
|% 3,84
|
|SKBNK
|1,62
|375.951.302
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,49
|522.065.729
|% -0,80
|
|PETKM
|5,33
|860.943.382
|% 1,91
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4844
|7,4921
|% 0,11
|
|Euro
|9,1036
|9,1105
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,1522
|10,2032
|% 0,62
|
|Frank
|8,3819
|8,4324
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,05
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|14,97
|
|Altın Gr.
|448
|448
|4,43
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.957
|3.031
|27,08
|
|Yarım
|1.429
|1.466
|13,10
|
|Çeyrek
|717
|733
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,12
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|0,82
|