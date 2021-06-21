***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 13:13
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Haziran 2021 tarihinde, Şirketimizin ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin 100% oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerinin Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse satışının birtakım hukuki süreçlerin tamamlanması ve düzenleyici kurumların onayının alınması akabinde 2021 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Element Solutions Inc. şirketinin Şirketimizin mevcut Yönetimi ile herhangi bir ilişkisi bulunmamakta olup, hisse devir süreçlerinin tamamlanmasını takiben SPK mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılarak, ilgili süreçler yürütülecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943340
BIST
13:121.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
13:128,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
13:1210,4319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0641
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
13:12502,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,64
|Açılış
|: 502,31
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler13:12
|OZBAL
|10,12
|7.633.597
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.932.807
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.222.267
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,60
|7.508.173
|% 8,86
|
|VAKFN
|9,48
|107.138.012
|% 8,47
|
|DENGE
|3,31
|266.478
|% -9,81
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|METUR
|6,44
|51.656.928
|% -9,30
|
|BAGFS
|14,20
|10.126.652
|% -8,62
|
|AYES
|19,00
|342.242
|% -6,22
|
|THYAO
|14,53
|927.544.572
|% -0,07
|
|GARAN
|8,11
|463.069.328
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,10
|357.241.477
|% 1,94
|
|KRDMD
|6,86
|311.867.199
|% 1,03
|
|EREGL
|18,08
|307.335.235
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,10
|357.241.477
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|156.959.000
|% -0,47
|
|THYAO
|14,53
|927.544.572
|% -0,07
|
|TSKB
|1,30
|77.561.037
|% -0,76
|
|GARAN
|8,11
|463.069.328
|% -0,61
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7611
|8,7623
|% 0,29
|
|Euro
|10,4258
|10,4319
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,1087
|12,1695
|% 0,67
|
|Frank
|9,4686
|9,5257
|% 0,41
|
|Riyal
|2,3288
|2,3405
|% 0,26
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|19,19
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,29
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|37,00
|
|Tam
|3.315
|3.398
|37,68
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|18,23
|
|Çeyrek
|804
|822
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,22
|