***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11 Haziran 2021 tarihinde, Şirketimizin ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin 100% oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerinin Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse satışının birtakım hukuki süreçlerin tamamlanması ve düzenleyici kurumların onayının alınması akabinde 2021 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Element Solutions Inc. şirketinin Şirketimizin mevcut Yönetimi ile herhangi bir ilişkisi bulunmamakta olup, hisse devir süreçlerinin tamamlanmasını takiben SPK mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılarak, ilgili süreçler yürütülecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943340BIST