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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2021 21:48



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 30.06.2021 tarihli 14 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamında
Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmasına, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Adil ŞAHİN'in 30.06.2021 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Şirketimiz Finans Direktörü Hasan YANIK'ın mevcut görevinin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Adı Soyadı           :   Adil ŞAHİN
Görevi                  :   Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Lisans Bilgileri      :   Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( Lisans N 202422 ), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı  (Lisans N 701839)
İletişim Bilgileri :
Telefon                 :   0 (216) 504 02 75
Faks                     :   0 (216) 504 02 78
E-Posta Adresi     :  yatirimciiliskileri@pm.com.tr
   
Adı Soyadı          :  Hasan YANIK
Görevi                 :  Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
İletişim Bilgileri    :
Telefon               :   0 (216) 504 02 75
Faks                   :   0 (216) 504 02 78
E-Posta Adresi   :  yatirimciiliskileri@pm.com.tr
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
                              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945307


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