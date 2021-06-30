***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.06.2021 tarihli 14 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamındaŞirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmasına, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Adil ŞAHİN'in 30.06.2021 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Şirketimiz Finans Direktörü Hasan YANIK'ın mevcut görevinin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Adı Soyadı : Adil ŞAHİNGörevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiLisans Bilgileri : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( Lisans N 202422 ), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans N 701839)İletişim Bilgileri :Telefon : 0 (216) 504 02 75Faks : 0 (216) 504 02 78E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@pm.com.trAdı Soyadı : Hasan YANIKGörevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisiİletişim Bilgileri :Telefon : 0 (216) 504 02 75Faks : 0 (216) 504 02 78E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@pm.com.trPay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945307BIST