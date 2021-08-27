***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin %100 payına sahip olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia Eyaletinde kurulu olan POLİTEKNİK (USA), INC.'ın ticari faaliyetine devam etmesinin şirketimizin menfaatlerine uygun olmaması ve finansal güçlük yaşaması nedeniyle POLİTEKNİK (USA) INC. Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.08.2021 tarihli tasfiye kararının kabulüne karar verilmiştir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960871BIST