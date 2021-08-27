***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 21:04
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin %100 payına sahip olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia Eyaletinde kurulu olan POLİTEKNİK (USA), INC.'ın ticari faaliyetine devam etmesinin şirketimizin menfaatlerine uygun olmaması ve finansal güçlük yaşaması nedeniyle POLİTEKNİK (USA) INC. Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.08.2021 tarihli tasfiye kararının kabulüne karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960871
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0343
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3938
En Düşük
8,3220
18:059,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0438
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9174
En Düşük
9,8241
18:05487,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 487,55
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3761
|8,3777
|% 0,41
|
|Euro
|9,8912
|9,8995
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5457
|% 0,35
|
|Frank
|9,0969
|9,1517
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2260
|2,2371
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,15
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|72,06
|72,06
|0,36
|