***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2021 21:56
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda özetle Şirketimiz ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerinin Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı ile ilgili 11 Haziran 2021 tarihinde bir hisse satış sözleşmesi imzalandığı, hisse satışının gerekli hukuki süreçlerin tamamlanması ve düzenleyici kurumların onayının alınması akabinde 2021 yılının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği, Element Solutions Inc. şirketinin Şirketimizin mevcut yönetimi ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı açıklamıştı.
Coventya Holding SAS'ın hisselerinin Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı 01.09.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, hisse devri işlemini takip eden süreçler, ilgili taraflarca SPK mevzuatı gereğince yürütülecektir. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961356
BIST
10:091.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.477
En Düşük
1.472
10:098,2891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:099,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:09483,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,46
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:09
|ANELE
|3,41
|24.142.309
|% 10,00
|
|EGEPO
|6,05
|1.478.747
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|361.058
|% 10,00
|
|TGSAS
|14,72
|11.874.100
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|57,30
|147.850
|% -4,98
|
|DOBUR
|23,02
|152.030
|% -4,32
|
|OZRDN
|7,37
|274.145
|% -4,04
|
|EDATA
|14,17
|10.014.880
|% -3,41
|
|THYAO
|12,82
|117.478.415
|% -0,62
|
|GARAN
|9,90
|99.548.780
|% 0,71
|
|SISE
|8,91
|81.956.706
|% 1,25
|
|TUPRS
|103,20
|45.718.458
|% -0,39
|
|KOZAL
|105,80
|41.224.766
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,21
|38.582.092
|% 3,27
|
|TSKB
|1,33
|20.271.851
|% 0,76
|
|ODAS
|1,52
|22.313.546
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,73
|31.601.840
|% 2,25
|
|GARAN
|9,90
|99.548.780
|% 0,71
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2847
|8,2891
|% 0,07
|
|Euro
|9,8311
|9,8387
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,3844
|11,4415
|% 0,03
|
|Frank
|9,0186
|9,0730
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2032
|2,2143
|% -0,02
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-0,15
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-0,03
|