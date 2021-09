***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda özetle Şirketimiz ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerinin Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı ile ilgili 11 Haziran 2021 tarihinde bir hisse satış sözleşmesi imzalandığı, hisse satışının gerekli hukuki süreçlerin tamamlanması ve düzenleyici kurumların onayının alınması akabinde 2021 yılının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği, Element Solutions Inc. şirketinin Şirketimizin mevcut yönetimi ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı açıklamıştı.Coventya Holding SAS'ın hisselerinin Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı 01.09.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, hisse devri işlemini takip eden süreçler, ilgili taraflarca SPK mevzuatı gereğince yürütülecektir. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961356BIST