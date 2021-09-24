***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2021 11:47
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.08.2021 tarihli açıklamamız ile Şirketimizin %100 payına sahip olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia Eyaletinde kurulu olan POLİTEKNİK (USA), INC.'ın ticari faaliyetine devam etmesinin Şirketimizin menfaatlerine uygun olmaması ve finansal güçlük yaşaması nedeniyle POLİTEKNİK (USA) INC. Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.08.2021 tarihli tasfiye kararının Şirketimizce kabulüne karar verildiği açıklanmıştı. Söz konusu tasfiye süreci tamamlanmıştır. Kamuya açıklanacak olan 1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2021 dönemine ait finansal rapor ve tablolardan başlamak üzere finansal rapor ve tabloların solo olarak hazırlanıp açıklanacağı hususunu pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965108
BIST
12:381.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,18
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
12:388,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0652
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
12:3810,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0578
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
12:38497,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,31
|Açılış
|: 497,22
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler12:38
|YEOTK
|73,20
|159.969.245
|% 9,99
|
|OYLUM
|11,63
|20.151.921
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|6.824.978
|% 9,85
|
|GARFA
|13,55
|6.247.732
|% 9,45
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|KTSKR
|53,80
|9.210.231
|% -9,73
|
|AGYO
|3,02
|25.301.388
|% -7,93
|
|AKYHO
|2,33
|32.715.631
|% -6,43
|
|NUGYO
|9,05
|59.243.808
|% -6,22
|
|DESPC
|10,06
|10.231.647
|% -5,54
|
|GARAN
|8,99
|881.120.641
|% -2,07
|
|KIMMR
|4,06
|652.381.711
|% -4,02
|
|THYAO
|13,44
|506.259.452
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,34
|290.891.586
|% -2,09
|
|AKBNK
|5,17
|285.618.603
|% -2,45
|
|KIMMR
|4,06
|652.381.711
|% -4,02
|
|YKBNK
|2,34
|290.891.586
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,80
|211.168.280
|% -1,10
|
|GARAN
|8,99
|881.120.641
|% -2,07
|
|AKBNK
|5,17
|285.618.603
|% -2,45
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8263
|8,8271
|% 0,74
|
|Euro
|10,3621
|10,3669
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,0486
|12,1090
|% 0,53
|
|Frank
|9,5092
|9,5665
|% 0,75
|
|Riyal
|2,3423
|2,3541
|% 0,57
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|11,97
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,19
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.275
|3.357
|35,56
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|17,20
|
|Çeyrek
|794
|812
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,08
|
|B. Petrol
|77,50
|77,50
|0,27
|