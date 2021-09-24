***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.08.2021 tarihli açıklamamız ile Şirketimizin %100 payına sahip olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia Eyaletinde kurulu olan POLİTEKNİK (USA), INC.'ın ticari faaliyetine devam etmesinin Şirketimizin menfaatlerine uygun olmaması ve finansal güçlük yaşaması nedeniyle POLİTEKNİK (USA) INC. Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.08.2021 tarihli tasfiye kararının Şirketimizce kabulüne karar verildiği açıklanmıştı. Söz konusu tasfiye süreci tamamlanmıştır. Kamuya açıklanacak olan 1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2021 dönemine ait finansal rapor ve tablolardan başlamak üzere finansal rapor ve tabloların solo olarak hazırlanıp açıklanacağı hususunu pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965108BIST