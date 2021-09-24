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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.09.2021 11:47



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27.08.2021 tarihli açıklamamız ile Şirketimizin %100 payına sahip olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia Eyaletinde kurulu olan POLİTEKNİK (USA), INC.'ın ticari faaliyetine devam etmesinin Şirketimizin menfaatlerine uygun olmaması ve finansal güçlük yaşaması nedeniyle POLİTEKNİK (USA) INC. Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.08.2021 tarihli tasfiye kararının Şirketimizce kabulüne karar verildiği açıklanmıştı.  Söz konusu tasfiye süreci tamamlanmıştır. Kamuya açıklanacak olan 1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2021 dönemine ait finansal rapor ve tablolardan başlamak üzere finansal rapor ve tabloların solo olarak hazırlanıp açıklanacağı hususunu pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965108


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Riyal 2,3423 2,3541 % 0,57  
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12:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 11,97  
Altın Gr. 497 497 6,19  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.275 3.357 35,56  
Yarım 1.583 1.624 17,20  
Çeyrek 794 812 8,60  
Gümüş.Ons 22,67 22,71 0,19  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,08  
B. Petrol 77,50 77,50 0,27  
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