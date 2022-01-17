***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17 Ocak 2022 tarihi itibariyle, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erik Wheeler Weyls görevinden istifa etmiş olup yerine Sayın John Edward Capps'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Torsten Thomas Becker görevinden istifa etmiş olup yerine Sayın Carey James Dorman'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Thomas Leonhard Costa görevinden istifa etmiş olup yerine Sayın Denis Peter Brauer'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere atanmalarına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994665BIST