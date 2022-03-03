***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan Ücret Politikası Yönetim Kurulumuz tarafından 03.03.2022 tarihinde kabul edilmiş olup, 21 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006816BIST