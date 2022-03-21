***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 15:20
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
21.03.2022 tarihinde bugün gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısında
Sn.John Edward CAPPS, Sn.Carey James DORMAN ve Sn.Denis Peter BRAUER'in 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, diğer üyeler Alp Çelikbilek ile Abdurrahman Özciğer'in kalan görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mesut Akkaya 21.03.2022 itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.
Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011740
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|MAALT
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|PENTA
|419,20
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|OLMK
|7,70
|1.862.984
|% 10,00
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|AYEN
|13,21
|71.256.573
|% 9,99
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|GZNMI
|31,70
|59.884.471
|% 9,99
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|PKENT
|318,60
|161.300.509
|% -10,00
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|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
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|DAGHL
|13,13
|3.101.628
|% -5,54
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|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
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|MMCAS
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|131.043
|% -4,74
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|THYAO
|27,88
|1.771.086.108
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|EREGL
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|GARAN
|11,84
|1.396.746.734
|% 0,08
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|SISE
|13,96
|1.170.646.919
|% 2,20
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|YKBNK
|4,02
|745.376.709
|% 2,81
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|EKGYO
|2,31
|379.859.405
|% 3,12
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|DOHOL
|3,55
|459.626.567
|% 1,14
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|GARAN
|11,84
|1.396.746.734
|% 0,08
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|KRDMD
|14,98
|1.715.794.957
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|17:01
|Alış
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|Dolar
|14,8231
|14,8275
|% 0,26
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|Euro
|16,3707
|16,3816
|% 0,11
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|Sterlin
|19,4687
|19,5664
|% 0,19
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|Frank
|15,8550
|15,9505
|% 0,28
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|Riyal
|3,9396
|3,9593
|% 0,22
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|Altın Ons
|1.929
|1.929
|7,63
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|Altın Gr.
|918
|918
|3,98
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|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|27,00
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|Tam
|6.055
|6.208
|27,89
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|Yarım
|2.927
|3.003
|13,49
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|Çeyrek
|1.468
|1.502
|6,74
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|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,15
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|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,08
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|B. Petrol
|113
|113
|5,45
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