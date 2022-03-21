***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.03.2022 tarihinde bugün gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısındaSn.John Edward CAPPS, Sn.Carey James DORMAN ve Sn.Denis Peter BRAUER'in 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, diğer üyeler Alp Çelikbilek ile Abdurrahman Özciğer'in kalan görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mesut Akkaya 21.03.2022 itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011740BIST