***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 17:24
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.03.2022 tarihinde bugün gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısında
Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası genel kurula katılan pay sahiplerince kabul edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011782
BIST
17:152.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 27,60
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:1514,8240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0344
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:1516,3741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:15922,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,83
|Açılış
|: 922,04
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,01
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:15
|MAALT
|261,80
|36.963.067
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.865.032
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.166.466
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.375.060
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|71.710.721
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.562.398
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|SILVR
|7,21
|17.427.705
|% -4,76
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,86
|1.821.381.276
|% 0,51
|
|KRDMD
|14,95
|1.794.641.280
|% 1,36
|
|EREGL
|36,18
|1.602.084.811
|% 0,06
|
|GARAN
|11,83
|1.473.468.964
|% 0,00
|
|SISE
|13,92
|1.188.427.910
|% 1,90
|
|YKBNK
|4,01
|785.953.237
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,31
|396.849.574
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,56
|476.365.421
|% 1,42
|
|GARAN
|11,83
|1.473.468.964
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.794.641.280
|% 1,36
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8190
|14,8240
|% 0,23
|
|Euro
|16,3651
|16,3741
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,4981
|19,5959
|% 0,34
|
|Frank
|15,8714
|15,9671
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9400
|3,9598
|% 0,24
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|13,39
|
|Altın Gr.
|922
|922
|7,81
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|58,18
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|28,14
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|14,07
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,15
|
|B. Petrol
|115
|115
|6,66
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 73 artarak (% 1.11 ) 2, 431
-
17:29XU100
Endeks 2, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 22, 878.00 milyon TL de
-
17:29OLMK
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 230 adet işlem
-
17:28DOGUB
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 008 adet işlem
-
17:27SANEL
Yüzde 5.67 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 034, 488 adet işlem