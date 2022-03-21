***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.03.2022 tarihinde bugün gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısındaSermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası genel kurula katılan pay sahiplerince kabul edilmiştir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011782BIST