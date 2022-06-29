***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 21:46
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamında
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Nursen SİPAHİ'nin 29.06.2022 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Adil ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Adı Soyadı : Nursen SİPAHİ
Görevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Lisans Bilgileri : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( Lisans No 923149), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No 923150)
İletişim Bilgileri :
Telefon : 0 (216) 504 02 75
Faks : 0 (216) 504 02 78
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@pm.com.tr
Adı Soyadı : Adil ŞAHİN
Görevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
İletişim Bilgileri :
Telefon : 0 (216) 504 02 75
Faks : 0 (216) 504 02 78
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@pm.com.tr
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040188
BIST