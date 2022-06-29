***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamındaII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Nursen SİPAHİ'nin 29.06.2022 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Adil ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Adı Soyadı : Nursen SİPAHİGörevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiLisans Bilgileri : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( Lisans No 923149), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No 923150)İletişim Bilgileri :Telefon : 0 (216) 504 02 75Faks : 0 (216) 504 02 78E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@pm.com.trAdı Soyadı : Adil ŞAHİNGörevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisiİletişim Bilgileri :Telefon : 0 (216) 504 02 75Faks : 0 (216) 504 02 78E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@pm.com.trPay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040188BIST