***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2023 19:08
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Alp Çelikbilek ile Abdurrahman Özciğer'in görev süreleri 12.01.2024 tarihinde sona erecektir. Diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ise 21.03.2025 tarihinde sona erecektir.
Yönetim Kurulumuz 03.05.2023 tarihli kararıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin diğer üyelerin görev süresi ile aynı olması ve görev boşluğu oluşmaması için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 21.03.2025 tarihine kadar uzatılmasına ve işbu hususun 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146538
BIST
17:584.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -20,27
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:5819,4760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:5821,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1276
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5630
En Düşük
21,3838
17:581.267,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.267,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.269,08
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|77,00
|10.529.473
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|60.643.919
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|26.490.187
|% 9,95
|
|IHAAS
|169,50
|26.206.939
|% 9,71
|
|ICBCT
|6,92
|75.198.974
|% 8,12
|
|CVKMD
|153,90
|1.168.750.666
|% -10,00
|
|CRDFA
|3,42
|25.732.693
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|88.824.171
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|69.304.940
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|47.571.476
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|THYAO
|129,20
|4.895.219.998
|% 2,30
|
|EREGL
|31,30
|2.646.538.104
|% -2,92
|
|TUPRS
|69,00
|2.518.874.667
|% 5,59
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,53
|884.355.934
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|YKBNK
|9,40
|1.097.353.203
|% 0,53
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|ISCTR
|10,60
|1.043.605.990
|% -1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4717
|19,4760
|% 0,07
|
|Euro
|21,5206
|21,5362
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,3721
|24,4943
|% 0,75
|
|Frank
|21,8746
|22,0064
|% 0,82
|
|Riyal
|5,1767
|5,2026
|% 0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|7,31
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|5,38
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.477
|4.579
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.297
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,02
|
|B. Petrol
|72,42
|72,42
|-2,90
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59AZTEK
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 748 adet işlem
-
17:58AGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 509 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -9.03 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 265, 382 adet işlem
-
17:56BSOKE
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 201 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 43, 654.00 milyon TL de