***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Alp Çelikbilek ile Abdurrahman Özciğer'in görev süreleri 12.01.2024 tarihinde sona erecektir. Diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ise 21.03.2025 tarihinde sona erecektir.Yönetim Kurulumuz 03.05.2023 tarihli kararıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin diğer üyelerin görev süresi ile aynı olması ve görev boşluğu oluşmaması için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 21.03.2025 tarihine kadar uzatılmasına ve işbu hususun 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146538BIST