***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Nursen Sipahi 03.11.2023 tarihi itibarıyla şirketimizdeki görevlerinden ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.11.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi uyarınca, lisans koşullarını sağlayan Vural Hazır'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213953BIST