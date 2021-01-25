***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.01.2021 18:56
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır. 25.01.2021 tarihinde Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 490,50 ile 560,10 TL fiyat aralığından 12.649 adet payların satış işlemi hakim ortağımız Coventya Beteiligungs GmbH tarafından yapılmıştır. Bu işlemler sonrası Coventya Beteiligungs GmbH'nin Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.''nin sermayesindeki payları 25.01.2021 tarihi itibariyle %80,31'e gerilemiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/01/2021 0 12.649 -12.649 3.024.279 3.011.630 % 80,65 % 87,59 % 80,31 % 87,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904277
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
18:057,3929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4277
En Düşük
7,3635
18:058,9861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
18:05442,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,77
|Açılış
|: 442,37
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3909
|7,3929
|% -0,23
|
|Euro
|8,9808
|8,9861
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0947
|10,1453
|% -0,13
|
|Frank
|8,3041
|8,3541
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,22
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|0,08
|