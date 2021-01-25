***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır. 25.01.2021 tarihinde Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 490,50 ile 560,10 TL fiyat aralığından 12.649 adet payların satış işlemi hakim ortağımız Coventya Beteiligungs GmbH tarafından yapılmıştır. Bu işlemler sonrası Coventya Beteiligungs GmbH'nin Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.''nin sermayesindeki payları 25.01.2021 tarihi itibariyle %80,31'e gerilemiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)25/01/2021 0 12.649 -12.649 3.024.279 3.011.630 % 80,65 % 87,59 % 80,31 % 87,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904277BIST