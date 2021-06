***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERIK WHEELER WEYLS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.01.2021 İcrada Görevli Coventya Holding SAS (Yönetim Kurulu Başkanı), Covman 1 (Başkan), Covman 2 (Başkan), Coventya SAS (Yönetici), Coventya Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Technologies SL (Yönetim Kurulu Başkanı), Coventya AB (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya GmbH (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Inc. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Corp., Inc. (Başkan), Coventya México, S.A. de C.V. (Yönetim Kurulu Danışmanı), COVENTYA QUÍMICA LTDA (Danışma Kurulu Üyesi), Coventya South East Asia Pte. Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya India Private Limited (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Korea Co Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Kimya (Yönetim Kurulu Başkanı) 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye DeğilTORSTEN THOMAS BECKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Coventya Holding SAS (Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi), Covman 1 (Genel Müdür), Covman 2 (Genel Müdür), Coventya SAS (Yönetici), Coventya Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Technologies SL (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya AB (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya GmbH (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Inc. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Corp., Inc. (Sayman), Coventya Environmental Plating Technology Technology (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya México, S.A. de C.V. (Yönetim Kurulu Danışmanı), COVENTYA QUÍMICA LTDA (Danışma Kurulu Üyesi), Coventya South East Asia Pte. Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya India Private Limited (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Kimya (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye DeğilTHOMAS LEONHARD COSTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Coventya Holding SAS (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya SAS (Yönetici), Coventya Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Technologies SL (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya AB (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya GmbH (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Environmental Plating Technology Technology (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya South East Asia Pte. Ltd. (Yönetim Kurulu Başkanı), Coventya Kimya (Yönetim Kurulu Üyesi) 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye DeğilMESUT AKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Genel Müdür -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye DeğilALP ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.01.2021 İcrada Görevli Değil International Paint Pazarlama Ltd.Şti. - Hukuk Başkanı Evet 0 Bağımsız ÜyeABDURRAHMAN ÖZCİĞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 12.01.2021 İcrada Görevli Değil Kurucu - Öze Eğitim Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942771BIST