Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2021 09:40



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERIK WHEELER WEYLS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.01.2021 İcrada Görevli Coventya Holding SAS (Yönetim Kurulu Başkanı), Covman 1 (Başkan), Covman 2 (Başkan), Coventya SAS (Yönetici), Coventya Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Technologies SL (Yönetim Kurulu Başkanı), Coventya AB (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya GmbH (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Inc. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Corp., Inc. (Başkan), Coventya México, S.A. de C.V. (Yönetim Kurulu Danışmanı), COVENTYA QUÍMICA LTDA (Danışma Kurulu Üyesi), Coventya South East Asia Pte. Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya India Private Limited (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Korea Co Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Kimya (Yönetim Kurulu Başkanı) 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
TORSTEN THOMAS BECKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Coventya Holding SAS (Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi), Covman 1 (Genel Müdür), Covman 2 (Genel Müdür), Coventya SAS (Yönetici), Coventya Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Technologies SL (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya AB (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya GmbH (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Inc. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Corp., Inc. (Sayman), Coventya Environmental Plating Technology Technology (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya México, S.A. de C.V. (Yönetim Kurulu Danışmanı), COVENTYA QUÍMICA LTDA (Danışma Kurulu Üyesi), Coventya South East Asia Pte. Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya India Private Limited (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Kimya (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
THOMAS LEONHARD COSTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Coventya Holding SAS (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya SAS (Yönetici), Coventya Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Italy SPA (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Technologies SL (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya AB (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya GmbH (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Environmental Plating Technology Technology (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya South East Asia Pte. Ltd. (Yönetim Kurulu Başkanı), Coventya Kimya (Yönetim Kurulu Üyesi) 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
MESUT AKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Genel Müdür -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
ALP ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.01.2021 İcrada Görevli Değil International Paint Pazarlama Ltd.Şti. - Hukuk Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye
ABDURRAHMAN ÖZCİĞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 12.01.2021 İcrada Görevli Değil Kurucu - Öze Eğitim Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942771


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:371.426
Değişim :  -0,34% |  -4,86
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.431  
En Yüksek
1.429 En Düşük
1.422
BIST En Aktif Hisseler11:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 5,50 1.491.310 % 10,00  
TKURU 126,60 4.547.688 % 9,99  
UZERB 50,55 806.576 % 9,94  
UMPAS 1,45 76.508 % 9,85  
RALYH 3,44 904.176 % 8,52  
daha fazla
11:37 Alış Satış %  
Dolar 8,6347 8,6363 % 0,24  
Euro 10,3245 10,3306 % -0,11  
Sterlin 12,0319 12,0923 % 0,16  
Frank 9,4147 9,4714 % -0,32  
Riyal 2,2937 2,3052 % 0,14  
daha fazla
11:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 -3,97  
Altın Gr. 501 502 -0,48  
Cumhuriyet 3.383 3.434 -11,00  
Tam 3.364 3.449 -10,72  
Yarım 1.626 1.668 -5,19  
Çeyrek 816 834 -2,60  
Gümüş.Ons 26,82 26,84 -0,17  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 -0,02  
B. Petrol 74,12 74,12 -0,27  
Seans Raporu 11:37
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru