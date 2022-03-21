***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.03.2022 15:22
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JOHN EDWARD CAPPS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
CAREY JAMES DORMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
DENIS PETER BRAUER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
ALP ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.01.2021 İcrada Görevli Değil International Paint Pazarlama Ltd.Şti. - Mali İşler Müdürü ve Ülke Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893258 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ABDURRAHMAN ÖZCİĞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 12.01.2021 İcrada Görevli Değil Kurucu - Öze Eğitim Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893258 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011745
BIST
17:012.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 31,01
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:0114,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0379
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
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14,8551
En Düşük
14,7777
17:0116,3816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0179
|Açılış
|: 16,3500
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|Önceki Kapanış
|: 16,3150
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16,4373
En Düşük
16,3452
17:01920,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,73
|Açılış
|: 920,66
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
921,02
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PENTA
|419,20
|36.071.727
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.862.984
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|36.883.480
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|71.011.369
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|59.873.693
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.278.526
|% -10,00
|
|DAGHL
|13,11
|3.085.535
|% -5,68
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,88
|1.761.402.247
|% 0,58
|
|KRDMD
|15,01
|1.700.131.014
|% 1,76
|
|EREGL
|36,24
|1.543.699.640
|% 0,22
|
|GARAN
|11,84
|1.394.862.712
|% 0,08
|
|SISE
|13,97
|1.168.133.491
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,02
|742.401.772
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,31
|379.462.357
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,53
|455.585.910
|% 0,57
|
|GARAN
|11,84
|1.394.862.712
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,01
|1.700.131.014
|% 1,76
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8231
|14,8275
|% 0,26
|
|Euro
|16,3707
|16,3816
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,4761
|19,5738
|% 0,23
|
|Frank
|15,8700
|15,9656
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9399
|3,9596
|% 0,23
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|7,83
|
|Altın Gr.
|917
|918
|3,70
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|14,00
|
|Tam
|6.051
|6.204
|23,86
|
|Yarım
|2.925
|3.001
|11,54
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|5,77
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|5,26
|