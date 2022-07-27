***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2022 17:36
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Tür
17:442.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,91
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:4417,9003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:4418,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:44986,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 986,39
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:43
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.674.394
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|456.181.628
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.161.960
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|65.756.084
|% -9,80
|
|MTRKS
|62,50
|7.010.850
|% -4,14
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|UFUK
|79,80
|4.100.509
|% -3,86
|
|ESCOM
|21,46
|28.199.565
|% -3,85
|
|THYAO
|49,74
|3.435.915.813
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,78
|1.272.174.325
|% 0,63
|
|SISE
|21,10
|1.031.835.710
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,22
|976.296.469
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|820.012.820
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|976.296.469
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|457.405.634
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,78
|1.272.174.325
|% 0,63
|
|TSKB
|2,60
|497.373.963
|% 4,00
|
|ADESE
|0,83
|127.030.622
|% 3,75
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8946
|17,8991
|% 0,23
|
|Euro
|18,1152
|18,1427
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,4849
|21,5926
|% 0,32
|
|Frank
|18,4980
|18,6094
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7534
|4,7772
|% 0,33
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-3,22
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.654
|6.724
|11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,46
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem
-
17:53IMASM
Yüzde 9.98 oranında artışla 71.65 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 140 adet işlem