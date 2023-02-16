***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.02.2023 20:38
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JOHN EDWARD CAPPS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
CAREY JAMES DORMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
DENIS PETER BRAUER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
ALP ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.01.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893258 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ABDURRAHMAN ÖZCİĞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 12.01.2021 İcrada Görevli Değil Kurucu - Öze Eğitim Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893258 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114540
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.116,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.116,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,80
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8375
|18,8515
|% 0,02
|
|Euro
|20,1405
|20,1703
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5742
|22,6874
|% -0,15
|
|Frank
|20,3134
|20,4358
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0128
|5,0380
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,82
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|2,37
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.592
|7.656
|21,00
|
|Yarım
|3.709
|3.746
|10,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.873
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|0,03
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
-
17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
-
17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
-
17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem