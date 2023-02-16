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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.02.2023 20:38
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JOHN EDWARD CAPPS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
CAREY JAMES DORMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
DENIS PETER BRAUER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
ALP ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.01.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893258 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ABDURRAHMAN ÖZCİĞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 12.01.2021 İcrada Görevli Değil Kurucu - Öze Eğitim Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893258 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114540


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Çeyrek 1.854 1.873 5,00  
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