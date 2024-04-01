***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2024 23:10
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN AKYIL Hafif Metal Çözümleri Global Direktörü Mühendis Global Teknoloji Direktörü Yoktur
FIRAT KORKUNÇ Hafif Metal Çözümleri Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Mühendis Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Yoktur
ERHAN SUNAT Finans Müdürü Üst Düzey Yönetici - Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265402
BIST
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18:059.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 15,14
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
18:0532,3446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1661
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,3446
En Düşük
32,1588
18:0534,8128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1370
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
34,8128
En Düşük
34,6434
18:052.333,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,20
|Açılış
|: 2.333,94
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|57.048.722
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ERSU
|47,40
|71.732.529
|% 9,98
|
|EUKYO
|28,44
|17.442.713
|% 9,98
|
|PLTUR
|15,57
|127.282.800
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% -10,00
|
|GEREL
|35,50
|125.629.907
|% -9,99
|
|VRGYO
|40,56
|101.937.798
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,67
|23.349.673
|% -9,99
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 2,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,85
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 5,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% -7,22
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3068
|32,3446
|% 0,52
|
|Euro
|34,6877
|34,8128
|% 0,40
|
|Sterlin
|40,3742
|40,5766
|% -2,64
|
|Frank
|35,5718
|35,7501
|% -2,33
|
|Riyal
|8,5772
|8,6202
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,07
|25,13
|% 0,66
|
|Platin
|904,91
|906,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,47
|1.008,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,73
|87,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.250,53
|2.252,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ERSU
Yüzde 7.89 oranında artışla 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 688 adet işlem
-
17:57CLEBI
Yüzde 8.18 oranında artışla 1, 879.00 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 099 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 100, 690.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.15 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 005, 373 adet işlem
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17:55FENER
Yüzde 5.48 oranında artışla 90.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 027 adet işlem