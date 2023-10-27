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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

27.10.2023 18:16
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MacDermid Perfomans Solutions Kimyasal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/10/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

27 Ekim 2023 tarihinde, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile MacDermid Performans Solutions Kimyasal Sanayi ve Tic. A.Ş. ("Alıcı") arasında, Alıcı tarafından ithal edilen ürünlerin yerelleştirilmesi ve üretim faaliyetlerini artırma projesi kapsamında yaklaşık 2.200 tonu bulan farklı türdeki yüzey işlem (metal kaplama) kimyasallarının en az 1 yıl süreli sipariş usülü üretilmesi, satışı ve teslimatına ilişkin "Tedarik Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça birer yıl süreyle otomatik olarak kendiliğinden uzayacaktır. Ürünler'in tedarikine ve miktarına yönelik herhangi bir satış hedefi, ürünün satış miktarına yönelik sınırlama, alış/satış taahhüdü veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.  Satışlar sipariş usülü olacağından Şirket'in "Alıcı" ile yapacağı işlemlerde herhangi bir stoklama maliyeti ve riski bulunmamakta olup, sevk, nakliye ve sigorta giderleri "Alıcı" tarafından üstlenilmektedir. Bu anlaşma, üretim kapasitesinin daha verimli çalışmasını sağlayacak olup, Şirket ile Alıcı aynı gruba bağlı olduğundan Şirket'in tahsilat riski, tahsilat gecikmesi gibi herhangi bir risk maruziyeti bulunmamaktadır. İşbu sözleşmenin şirketimiz faaliyetlerine olumlu katkısı beklenmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211022


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