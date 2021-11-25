***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.11.2021 15:21
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına, üyelerinin İSG Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979606
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
18:0511,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1083
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,4707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1410
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05686,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 3,19
|Açılış
|: 686,72
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|11,88
|248.652.864
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.340.743
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.539.663
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.468.668
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|1.277.511
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.510.297
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.202.441
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.370.036
|% -9,95
|
|DITAS
|25,10
|121.367.065
|% -8,53
|
|AKFGY
|5,17
|23.954.702
|% -7,35
|
|SASA
|39,14
|2.619.809.117
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.112.647.501
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.864.018.394
|% -0,76
|
|ASELS
|21,24
|1.854.254.014
|% 1,14
|
|KRDMD
|8,88
|1.582.901.418
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,35
|1.046.990.893
|% -3,46
|
|PETKM
|7,67
|2.112.647.501
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,03
|902.786.358
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,88
|1.582.901.418
|% 1,14
|
|HALKB
|5,27
|865.965.073
|% 6,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9906
|11,9959
|% 0,91
|
|Euro
|13,4573
|13,4707
|% 1,06
|
|Sterlin
|15,8785
|15,9581
|% 0,50
|
|Frank
|12,7410
|12,8177
|% 0,49
|
|Riyal
|3,1794
|3,1953
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,15
|
|Altın Gr.
|689
|689
|5,60
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,10
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem