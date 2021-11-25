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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.11.2021 15:21
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına, üyelerinin İSG Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979606


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