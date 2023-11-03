***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.11.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri uyarınca, şirketimizde Yatırımcı İlişkiler Bölümü Müdürü olarak göreve başlayan ve gerekli lisans koşullarını sağlayan Vural Hazır'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Başkan Abdurrahman Özciğer Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Alp Çelikbilek Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Vural Hazır Yatırımcı İlişkileri Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213954BIST