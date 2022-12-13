***POLTK* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.12.2022 18:59
***POLTK******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [POLTK, ULUFA]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında POLTK.E ve ULUFA.E payları 14/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086952
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6558
En Düşük
18,6363
18:0519,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8313
En Düşük
19,8144
18:051.084,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 18,36
|Açılış
|: 1.084,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|19,36
|205.994.961
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.433
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.737.268
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.866.341
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.961.470
|% 9,99
|
|EMNIS
|57,65
|3.583.060
|% -7,02
|
|AKSGY
|7,54
|116.461.039
|% -6,34
|
|SMRTG
|106,00
|794.806.437
|% -6,28
|
|KSTUR
|354,10
|520.837
|% -6,22
|
|EPLAS
|27,86
|45.580.426
|% -5,88
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EREGL
|43,16
|9.753.847.578
|% 4,05
|
|THYAO
|144,00
|8.430.869.524
|% -0,69
|
|ASELS
|59,35
|8.229.646.142
|% 0,85
|
|SISE
|41,28
|5.871.609.490
|% 3,05
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,91
|4.527.204.188
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,76
|962.040.610
|% -1,43
|
|YKBNK
|11,55
|3.840.703.768
|% -0,52
|
|TSKB
|4,23
|1.391.868.124
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6295
|18,6558
|% 0,07
|
|Euro
|19,8102
|19,8313
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,9777
|23,0930
|% 0,80
|
|Frank
|19,9841
|20,1045
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,06
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|19,31
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.285
|7.349
|106,00
|
|Yarım
|3.528
|3.593
|52,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.796
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,27
|
|B. Petrol
|80,70
|80,70
|2,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem