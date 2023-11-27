***POLTK* *VERTU* *KRONT* *GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.11.2023 18:35
***POLTK******VERTU******KRONT******GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GLCVY, KRONT, POLTK, VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GLCVY.E, KRONT.E, POLTK.E ve VERTU.E payları 28/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220307
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0537
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0435
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.868,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.286.817
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|156.437.530
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8983
|28,9170
|% 0,20
|
|Euro
|31,6320
|31,6508
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3450
|36,5273
|% 0,17
|
|Frank
|32,6669
|32,8637
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6838
|7,7224
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|917,75
|918,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,10
|1.058,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.010,60
|2.010,86
|% 0,66
|