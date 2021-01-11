***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 17:23
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,72
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,511281
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,511281
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
134545,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 67,71
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 70,19
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,13
c) Saklama Ücreti (%)
% 18,05
d) Diğer Giderler (%)
% 10,63
Açıklamalar
2020 4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900466
BIST
17:201.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -17,12
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:207,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1376
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:209,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1043
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:20442,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,43
|Açılış
|: 442,57
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:18
|FROTO
|148,50
|269.702.259
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.056.941
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|103.721.848
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|135.990.539
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.238.888
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,40
|3.202.304.005
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,50
|1.824.747.560
|% -1,57
|
|GARAN
|10,41
|1.214.165.976
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,62
|1.134.643.577
|% 0,62
|
|TCELL
|16,86
|1.035.829.976
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,50
|1.824.747.560
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,62
|1.134.643.577
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,66
|589.296.680
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,36
|255.674.276
|% -2,86
|
|KARSN
|3,68
|623.553.304
|% 2,51
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5114
|7,5163
|% 1,94
|
|Euro
|9,1326
|9,1422
|% 1,29
|
|Sterlin
|10,0867
|10,1373
|% 1,16
|
|Frank
|8,3940
|8,4446
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9964
|2,0064
|% 1,89
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-12,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|
Seans Raporu
17:18
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-
17:30GLBMD
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 680 adet işlem
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17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 14 kaybederek (% -1.07 ) 1, 676
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17:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EKGYO, GARAN
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17:29XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 32, 488.00 milyon TL de
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17:29KRONT
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 40.56 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 868 adet işlem