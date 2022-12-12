***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.12.2022 18:19
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İSMAİL SUNA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 12.12.2022 0 212 706 78 18 yatirimciiliskileri@pardusgirisim.com Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 207416-701388
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 15001000 TRY 7,65 Aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 180999000 TRY 92,35 - İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT GÜLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Finans Sektörü Profesyoneli GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
AYŞE TERZİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. Avukat GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR Ekonomist GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
HATİCE ÖZGE TOPÇU GENEL MÜDÜR YARD. Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086695
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5886
18:0519,6201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0150
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5689
18:051.066,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,88
|Açılış
|: 1.066,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.063,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6273
|18,6343
|% -0,03
|
|Euro
|19,5957
|19,6201
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7607
|22,8749
|% -0,09
|
|Frank
|19,7966
|19,9159
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9406
|4,9653
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-15,85
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.174
|7.235
|-30,00
|
|Yarım
|3.474
|3.537
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.768
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,87
|13,89
|-0,16
|
|B. Petrol
|77,90
|77,90
|1,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem