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***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.12.2022 18:19
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İSMAİL SUNA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 12.12.2022 0 212 706 78 18 yatirimciiliskileri@pardusgirisim.com Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 207416-701388

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 15001000 TRY 7,65 Aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 180999000 TRY 92,35 - İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT GÜLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Finans Sektörü Profesyoneli GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
AYŞE TERZİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. Avukat GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR Ekonomist GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
HATİCE ÖZGE TOPÇU GENEL MÜDÜR YARD. Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086695


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Altın Gr. 1.066 1.066 -10,05  
Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.174 7.235 -30,00  
Yarım 3.474 3.537 -15,00  
Çeyrek 1.742 1.768 -7,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,22 -0,22  
Gümüş Gr. 13,87 13,89 -0,16  
B. Petrol 77,90 77,90 1,80  
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