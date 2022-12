***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoİSMAİL SUNA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 12.12.2022 0 212 706 78 18 yatirimciiliskileri@pardusgirisim.com Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 207416-701388Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 15001000 TRY 7,65 Aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 180999000 TRY 92,35 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT GÜLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Finans Sektörü Profesyoneli GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİAYŞE TERZİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. Avukat GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİMEHMET SELİM TUNÇBİLEK YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR Ekonomist GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİHATİCE ÖZGE TOPÇU GENEL MÜDÜR YARD. Yönetici