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***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.07.2023 18:10
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 16.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 31.25 A ve B Grubu Paylar Bağımsız Üye Değil
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 16.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği / Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
AHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 16.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
DİLEK ŞARMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170502


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Tam 10.437 10.645 3,00  
Yarım 5.218 5.347 2,00  
Çeyrek 2.617 2.673 0,00  
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