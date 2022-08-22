***PRKAB* *ASUZU* *MSGYO* *SASA* *PAPIL* *ARCLK* *EMKEL* *BLCYT* *DOGUB* *KAPLM* *SANEL* *KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe









***PRKAB******ASUZU******MSGYO******SASA******PAPIL******ARCLK******EMKEL******BLCYT******DOGUB******KAPLM******SANEL******KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ARCLK, ASUZU, BLCYT, DOGUB, EMKEL, KAPLM, KRSTL, MSGYO, PAPIL, PRKAB, SANEL, SASASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ARCLK 1 ARÇELİK A.Ş. E EREN YILMAZ 3.162,000ASUZU 2 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E NEBİLE DEMİR 35.177,000ASUZU 3 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E SEYHAN ARAZ 6.000,000ASUZU 4 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E SÜMEYYE ÇEVİK 30.522,000ASUZU 5 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR 70.290,000ASUZU 6 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E İSMAİL NURETTİN DALSALDI 441,000ASUZU 7 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E İSMAİL NURETTİN DALSALDI 148.850,000BLCYT 8 BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÖKHAN VESKE 0,740DOGUB 9 DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E İHSAN UZUNPINAR 222,000EMKEL 10 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. E NURULLAH KURTAY 7.553,000KAPLM 11 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E CEM ÖZAY 16.167,000KAPLM 12 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÖKHAN VESKE 15.957,000KAPLM 13 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E RAVZA BEK 26.302,000KRSTL 14 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ŞEYMA YURTBAY 2.221.259,000MSGYO 15 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E CANER ERDEM 65.198,000MSGYO 16 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E GÜVEN KILIÇ 24.108,000MSGYO 17 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E İHSAN UZUNPINAR 122.528,000PAPIL 18 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. E MUHAMMED ŞAMİL ASLAN 536.924,000PRKAB 19 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E MUHAMMED ŞAMİL ASLAN 11.378,000PRKAB 20 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ŞEYMA YURTBAY 352.774,000SANEL 21 SAN EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUHAMMED ŞAMİL ASLAN 10.000,000SASA 22 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E EREN YILMAZ 7.632,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057554BIST