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***PRKAB* *BALAT* *YBTAS* *SNGYO* *GSRAY* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

13.06.2022 16:40
***PRKAB* *BALAT* *YBTAS* *SNGYO* *GSRAY* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönü


***PRKAB******BALAT******YBTAS******SNGYO******GSRAY******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BALAT, GSRAY, OYAKC, PRKAB, SNGYO, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ONUR ÇEKİÇ 14.772,300
GSRAY 2 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş E GÖKHAN TARÇIN 0,856
OYAKC 3 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E AHMET ATIŞ 216,070
OYAKC 4 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E MEHMET İSA KURNAZ 659,610
PRKAB 5 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E GÖKHAN TARÇIN 1.230,000
SNGYO 6 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYKUT KURŞUNLU 9.850,000
YBTAS 7 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MELİH ÜNAL 2,240
YBTAS 8 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MELİH ÜNAL 3,733

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036953


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