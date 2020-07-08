***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler PRKAB09.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaTÜRK PRYSMIAN KABLO PRKAB 0,0108651 0,0092353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857294BIST