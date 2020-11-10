***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 14:45
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887753
BIST
16:201.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.241
En Düşük
1.219
16:208,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1192
|Açılış
|: 8,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:209,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1336
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:20499,70
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 16,69
|Açılış
|: 499,70
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:18
|EGEEN
|1.476,60
|70.006.947
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.228.217
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|43.572.155
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.896.189
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|41.965.300
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,53
|4.791.202.957
|% 7,96
|
|GARAN
|7,56
|2.319.292.983
|% 1,07
|
|TCELL
|15,43
|1.560.069.683
|% -5,68
|
|PGSUS
|53,30
|1.469.875.625
|% 9,72
|
|TUPRS
|84,45
|1.072.699.283
|% 2,61
|
|THYAO
|11,53
|4.791.202.957
|% 7,96
|
|YKBNK
|2,50
|899.959.781
|% 1,21
|
|GARAN
|7,56
|2.319.292.983
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,87
|555.353.416
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,61
|897.046.700
|% 3,74
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1611
|8,1660
|% 1,41
|
|Euro
|9,6353
|9,6542
|% 1,46
|
|Sterlin
|10,9154
|10,9702
|% 3,33
|
|Frank
|8,9905
|9,0446
|% 2,44
|
|Riyal
|2,1983
|2,2094
|% 2,69
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|12,59
|
|Altın Gr.
|499
|499
|16,39
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.296
|3.382
|35,98
|
|Yarım
|1.593
|1.636
|17,40
|
|Çeyrek
|799
|818
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,15
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|0,33
|
Seans Raporu
16:18
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16:28TAVHL
Yüzde 7.96 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 022, 650 adet işlem
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16:27MPARK
Yüzde 4.71 oranında artışla 17.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 246, 898 adet işlem
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16:26OZRDN
Yüzde 6.24 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 920 adet işlem
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16:25XU100
Endeks 1, 238 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 25, 473.00 milyon TL de
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16:23GENTS
Yüzde 6.12 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 770, 013 adet işlem