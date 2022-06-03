***PRKAB* *ETILR* *YKSLN* *TSGYO* *CRFSA* *DOBUR* *GARFA* *HEKTS* *KUTPO* *ASELS* *BURVA* *SILVR* *SASA* *MEGAP* *YBTAS* *DERHL* *COSMO* *ORGE*** MERKEZİ









***PRKAB******ETILR******YKSLN******TSGYO******CRFSA******DOBUR******GARFA******HEKTS******KUTPO******ASELS******BURVA******SILVR******SASA******MEGAP******YBTAS******DERHL******COSMO******ORGE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ASELS, BURVA, COSMO, CRFSA, DERHL, DOBUR, ETILR, GARFA, HEKTS, KUTPO, MEGAP, ORGE, PRKAB, SASA, SILVR, TSGYO, YBTAS, YKSLNSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MURAT GÜLCÜ 25.000,000BURVA 2 BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E ERKAN UZUN 10.000,000COSMO 3 COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E SERKAN İNCE 100.000,000CRFSA 4 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 0,566DERHL 5 DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E ERKAN UZUN 60.000,000DERHL 6 DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E ERKAN UZUN 134.000,000DOBUR 7 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ABDULLAH AYTEKİN 55,000DOBUR 8 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ABDULLAH AYTEKİN 4.264,000DOBUR 9 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 9.044,000DOBUR 10 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E AHMET MUŞTU 9.276,000DOBUR 11 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E AHMET MUŞTU 10.608,000DOBUR 12 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ENSAR AYYILDIZ 21.304,000DOBUR 13 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ERKAN UZUN 5.000,000DOBUR 14 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E KENAN KULAKSIZ 9.000,000DOBUR 15 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E SELÇUK DEMİR 9.100,000DOBUR 16 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E YENER KARABULUT 14.500,000DOBUR 17 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E YUSUF DOĞAN 500,000DOBUR 18 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E YUSUF DOĞAN 7.692,000DOBUR 19 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E İBRAHİM MUTLU 4.962,000ETILR 20 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 25.443,000GARFA 21 GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. E EMRULLAH AYILAN 4.708,000HEKTS 22 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 0,635KUTPO 23 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E AHMET MUŞTU 2,000KUTPO 24 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E YENER KARABULUT 890,000KUTPO 25 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E YENER KARABULUT 13.615,000MEGAP 26 MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EMRULLAH AYILAN 2.000,000ORGE 27 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. E AHMET MUŞTU 0,600PRKAB 28 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 1.034,000PRKAB 29 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E EMRULLAH AYILAN 30.000,000PRKAB 30 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ENSAR AYYILDIZ 17.500,000PRKAB 31 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ERKAN UZUN 50.000,000PRKAB 32 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 16.000,000PRKAB 33 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E KAAN GÖRGÜLÜ 5.681,000PRKAB 34 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E YENER KARABULUT 14.250,000SASA 35 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E KAAN GÖRGÜLÜ 0,096SILVR 36 SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. E NEZİR YEŞİLYURT 235.200,000TSGYO 37 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 20.000,000YBTAS 38 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 1,000YKSLN 39 YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 0,879(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034591BIST