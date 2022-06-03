***PRKAB* *ETILR* *YKSLN* *TSGYO* *CRFSA* *DOBUR* *GARFA* *HEKTS* *KUTPO* *ASELS* *BURVA* *SILVR* *SASA* *MEGAP* *YBTAS* *DERHL* *COSMO* *ORGE*** MERKEZİ
03.06.2022 17:18
***PRKAB******ETILR******YKSLN******TSGYO******CRFSA******DOBUR******GARFA******HEKTS******KUTPO******ASELS******BURVA******SILVR******SASA******MEGAP******YBTAS******DERHL******COSMO******ORGE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ASELS, BURVA, COSMO, CRFSA, DERHL, DOBUR, ETILR, GARFA, HEKTS, KUTPO, MEGAP, ORGE, PRKAB, SASA, SILVR, TSGYO, YBTAS, YKSLN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MURAT GÜLCÜ 25.000,000
BURVA 2 BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E ERKAN UZUN 10.000,000
COSMO 3 COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E SERKAN İNCE 100.000,000
CRFSA 4 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 0,566
DERHL 5 DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E ERKAN UZUN 60.000,000
DERHL 6 DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E ERKAN UZUN 134.000,000
DOBUR 7 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ABDULLAH AYTEKİN 55,000
DOBUR 8 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ABDULLAH AYTEKİN 4.264,000
DOBUR 9 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 9.044,000
DOBUR 10 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E AHMET MUŞTU 9.276,000
DOBUR 11 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E AHMET MUŞTU 10.608,000
DOBUR 12 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ENSAR AYYILDIZ 21.304,000
DOBUR 13 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ERKAN UZUN 5.000,000
DOBUR 14 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E KENAN KULAKSIZ 9.000,000
DOBUR 15 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E SELÇUK DEMİR 9.100,000
DOBUR 16 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E YENER KARABULUT 14.500,000
DOBUR 17 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E YUSUF DOĞAN 500,000
DOBUR 18 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E YUSUF DOĞAN 7.692,000
DOBUR 19 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E İBRAHİM MUTLU 4.962,000
ETILR 20 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 25.443,000
GARFA 21 GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. E EMRULLAH AYILAN 4.708,000
HEKTS 22 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 0,635
KUTPO 23 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E AHMET MUŞTU 2,000
KUTPO 24 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E YENER KARABULUT 890,000
KUTPO 25 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E YENER KARABULUT 13.615,000
MEGAP 26 MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EMRULLAH AYILAN 2.000,000
ORGE 27 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. E AHMET MUŞTU 0,600
PRKAB 28 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 1.034,000
PRKAB 29 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E EMRULLAH AYILAN 30.000,000
PRKAB 30 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ENSAR AYYILDIZ 17.500,000
PRKAB 31 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ERKAN UZUN 50.000,000
PRKAB 32 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 16.000,000
PRKAB 33 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E KAAN GÖRGÜLÜ 5.681,000
PRKAB 34 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E YENER KARABULUT 14.250,000
SASA 35 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E KAAN GÖRGÜLÜ 0,096
SILVR 36 SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. E NEZİR YEŞİLYURT 235.200,000
TSGYO 37 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 20.000,000
YBTAS 38 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 1,000
YKSLN 39 YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 0,879
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034591
BIST