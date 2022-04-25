Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKAB* *ISSEN* *PAPIL* *TSGYO* *JANTS* *DOBUR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

25.04.2022 16:28
***PRKAB* *ISSEN* *PAPIL* *TSGYO* *JANTS* *DOBUR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönü


***PRKAB******ISSEN******PAPIL******TSGYO******JANTS******DOBUR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DOBUR, ISSEN, JANTS, PAPIL, PRKAB, TSGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
DOBUR 1 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ELVAN YURTBAY 9.880,000
ISSEN 2 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E METİN TAN 7.115,600
JANTS 3 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ RIZA ÖZÇİN 691,650
PAPIL 4 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. E RAFİNE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 450.000,000
PRKAB 5 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ELVAN YURTBAY 652.802,000
TSGYO 6 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ELVAN YURTBAY 6.005,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023500


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:032.440
Değişim :  -1,73% |  -42,83
Açılış :  2.498  
Önceki Kapanış :  2.483  
En Yüksek
2.510 En Düşük
2.430
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 43,12 68.366.298 % 10,00  
DAGHL 31,02 3.688.309 % 10,00  
OTTO 33,90 1.840.149 % 9,99  
SAFKR 7,83 29.193.124 % 9,97  
UFUK 23,60 898.405 % 9,97  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Dolar 14,8024 14,8073 % 0,27  
Euro 15,8023 15,8120 % -0,14  
Sterlin 18,7127 18,8066 % -0,33  
Frank 15,3862 15,4789 % 0,31  
Riyal 3,9344 3,9541 % 0,15  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.906 7,54  
Altın Gr. 906 906 4,54  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,56 23,59 -0,05  
Gümüş Gr. 11,23 11,24 -0,00  
B. Petrol 104 104 1,53  
Seans Raporu 17:03
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru